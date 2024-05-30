Политолог объяснил, почему назначение мэра Тюмени на место главы ХМАО — сильное кадровое решение
Политолог Потуремский назвал сильным решением назначение врио губернатора ХМАО
Руслан Кухарук. Обложка © Kremlin
Назначение мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО — сильное кадровое решение президента РФ Владимира Путина. Об этом Life.ru рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Врио связан с регионом, выпускник пятого потока "школы губернаторов", как и подавляющее большинство врио, очень высокая компетентность. Понимание региона — это понятно, высокая компетентность, в том числе очень хорошее понимание работы органов местного самоуправления, что в работе губернатора, конечно, является преимуществом", — отметил эксперт.
Напомним, 30 мая губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сообщила об уходе с поста. Комарова возглавляла регион с 2010 года и была единственной женщиной-губернатором в РФ. Президент России Владимир Путин предложил занять освободившийся пост мэру Тюмени Руслану Кухаруку.