Политолог объяснил, почему назначение мэра Тюмени на место главы ХМАО — сильное кадровое решение

"Врио связан с регионом, выпускник пятого потока "школы губернаторов", как и подавляющее большинство врио, очень высокая компетентность. Понимание региона — это понятно, высокая компетентность, в том числе очень хорошее понимание работы органов местного самоуправления, что в работе губернатора, конечно, является преимуществом", — отметил эксперт.