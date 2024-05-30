Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 16:16

Политолог объяснил, почему назначение мэра Тюмени на место главы ХМАО — сильное кадровое решение

Политолог Потуремский назвал сильным решением назначение врио губернатора ХМАО

Руслан Кухарук. Обложка © Kremlin

Руслан Кухарук. Обложка © Kremlin

Назначение мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО — сильное кадровое решение президента РФ Владимира Путина. Об этом Life.ru рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

"Врио связан с регионом, выпускник пятого потока "школы губернаторов", как и подавляющее большинство врио, очень высокая компетентность. Понимание региона — это понятно, высокая компетентность, в том числе очень хорошее понимание работы органов местного самоуправления, что в работе губернатора, конечно, является преимуществом", — отметил эксперт.

Песков: Путин высоко оценивает работу экс-губернатора ХМАО Комаровой
Песков: Путин высоко оценивает работу экс-губернатора ХМАО Комаровой

Напомним, 30 мая губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сообщила об уходе с поста. Комарова возглавляла регион с 2010 года и была единственной женщиной-губернатором в РФ. Президент России Владимир Путин предложил занять освободившийся пост мэру Тюмени Руслану Кухаруку.

Кухарук является выпускником пятого потока программы подготовки резервных кадров для государственной службы, которая в народе получила название "школа губернаторов". Проект запустили в июне 2017 года на основе Высшей школы государственного управления.


Ольга Годуненко
  • Новости
  • Путин
  • Комментарии Лайфу
  • Региональные власти
  • Политика
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров