Мэр Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку
Олег Полумордвинов. Обложка © Telegram / polumordvinov
Мэр Астрахани Олег Полумордвинов объявил об отставке. При этом причины своего "важного и непростого" решения он называть не стал.
"Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города", — написал Полумордвинов в телеграм-канале.
Он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку, а также сотрудников муниципалитета и депутатов городской думы. Он выразил надежду, что Астрахань будет становиться только лучше.
59-летний Полумордвинов возглавлял Астрахань в должности сити-менеджера в 2015–2018 годах, а затем вновь стал главой администрации города в 2022 году.
Ранее свой пост покинул мэр города Иваново Владимир Шарыпов. Он был главой города с ноября 2016 года, а затем переизбирался на пост в 2019-м и 2021-м. Временно исполнять обязанности мэра будет Александр Шаботинский, ранее занимавший должность заместителя градоначальника.