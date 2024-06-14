Мэр Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку

Мэр Астрахани Олег Полумордвинов объявил об отставке. При этом причины своего "важного и непростого" решения он называть не стал.

"Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города", — написал Полумордвинов в телеграм-канале.

Он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку, а также сотрудников муниципалитета и депутатов городской думы. Он выразил надежду, что Астрахань будет становиться только лучше.

59-летний Полумордвинов возглавлял Астрахань в должности сити-менеджера в 2015–2018 годах, а затем вновь стал главой администрации города в 2022 году.