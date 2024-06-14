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14 июня, 11:19

Мэр Астрахани Полумордвинов объявил об уходе в отставку

Олег Полумордвинов. Обложка © Telegram / polumordvinov

Олег Полумордвинов. Обложка © Telegram / polumordvinov

Мэр Астрахани Олег Полумордвинов объявил об отставке. При этом причины своего "важного и непростого" решения он называть не стал.

"Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города", — написал Полумордвинов в телеграм-канале.

Он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку, а также сотрудников муниципалитета и депутатов городской думы. Он выразил надежду, что Астрахань будет становиться только лучше.

59-летний Полумордвинов возглавлял Астрахань в должности сити-менеджера в 2015–2018 годах, а затем вновь стал главой администрации города в 2022 году.

Ранее свой пост покинул мэр города Иваново Владимир Шарыпов. Он был главой города с ноября 2016 года, а затем переизбирался на пост в 2019-м и 2021-м. Временно исполнять обязанности мэра будет Александр Шаботинский, ранее занимавший должность заместителя градоначальника.

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов объявил об отставке
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Наталья Исакова
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