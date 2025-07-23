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Регион
23 июля, 06:44

На Урале задержали ещё одного сотрудника Ura.ru по делу о взятке

Ura.ru: В Екатеринбурге задержан региональный редактор издания Игорь Сергеев

Игорь Сергеев. Обложка © URA.ru

Игорь Сергеев. Обложка © URA.ru

Задержан региональный редактор портала Ura.ru Игорь Сергеев. Он является свидетелем по делу, возбуждённому в отношении его коллеги Дениса Аллаярова.

«Сергеева задержали утром 23 июля. Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение»,передаёт Ura.ru слова адвокатов.

Перед задержанием Сергеев успел проинформировать своих адвокатов о том, что его направляют на допрос в региональное управление Следственного комитета. В настоящее время местонахождение журналиста неизвестно его защитникам.

Защита редактора URA.ru Аллаярова подала апелляцию на его арест по делу о взятке
Защита редактора URA.ru Аллаярова подала апелляцию на его арест по делу о взятке

Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, но к вечеру его обвинили в даче взятки должностному лицу. Против журналиста возбудили уголовное дело. По версии следствия, он передал 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому. При этом Аллаяров утверждает, что его оговорили. Суд постановил арестовать редактора на два месяца по обвинению во взяточничестве. Его родственника отправили под домашний арест.

Мария Любицкая
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