На Урале задержали ещё одного сотрудника Ura.ru по делу о взятке

Задержан региональный редактор портала Ura.ru Игорь Сергеев. Он является свидетелем по делу, возбуждённому в отношении его коллеги Дениса Аллаярова.

«Сергеева задержали утром 23 июля. Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение», — передаёт Ura.ru слова адвокатов.

Перед задержанием Сергеев успел проинформировать своих адвокатов о том, что его направляют на допрос в региональное управление Следственного комитета. В настоящее время местонахождение журналиста неизвестно его защитникам.