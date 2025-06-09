Защита редактора URA.ru Аллаярова подала апелляцию на его арест по делу о взятке
Редактор URA.ru Денис Аллаяров. Обложка © VK / Денис Аллаяров
Команда адвокатов редактора уральского информационного агентства URA.ru Дениса Аллаярова, который был арестован по обвинению в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Екатеринбурга, подала апелляцию на его арест. Об этом URA.ru рассказала его адвокат Анастасия Харисанова.
«Защита просит более мягкую меру пресечения», — пояснила адвокат.
Апелляцию рассмотрит Свердловский областной суд.
Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, но к вечеру его обвинили в даче взятки должностному лицу. Против журналиста возбудили уголовное дело. По версии следствия, он передал 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому. При этом Аллаяров утверждает, что его оговорили. Суд постановил арестовать редактора на два месяца по обвинению во взяточничестве. Его родственника отправили под домашний арест.