Защита редактора URA.ru Аллаярова подала апелляцию на его арест по делу о взятке

Команда адвокатов редактора уральского информационного агентства URA.ru Дениса Аллаярова, который был арестован по обвинению в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Екатеринбурга, подала апелляцию на его арест. Об этом URA.ru рассказала его адвокат Анастасия Харисанова.