Мещанский суд Москвы арестовал первого замминистра строительства ДНР Мерваезову

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой в виде содержания под стражей на два месяца. Её обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Задержание произошло в Пятигорске, после чего Мерваезову доставили в столицу. Следствие предъявляет два эпизода предполагаемого хищения. По имеющейся информации, Мерваезова проходит по делу вместе с бывшим руководителем Главного военно-строительного управления № 8 Вадимом Выгулярным, который также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.