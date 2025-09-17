Мещанский суд Москвы арестовал первого замминистра строительства ДНР Мерваезову
Юлия Мерваезова. Обложка © Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР
Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой в виде содержания под стражей на два месяца. Её обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Задержание произошло в Пятигорске, после чего Мерваезову доставили в столицу. Следствие предъявляет два эпизода предполагаемого хищения. По имеющейся информации, Мерваезова проходит по делу вместе с бывшим руководителем Главного военно-строительного управления № 8 Вадимом Выгулярным, который также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
