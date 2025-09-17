Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 04:55

Мещанский суд Москвы арестовал первого замминистра строительства ДНР Мерваезову

Юлия Мерваезова. Обложка © Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР

Юлия Мерваезова. Обложка © Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой в виде содержания под стражей на два месяца. Её обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Задержание произошло в Пятигорске, после чего Мерваезову доставили в столицу. Следствие предъявляет два эпизода предполагаемого хищения. По имеющейся информации, Мерваезова проходит по делу вместе с бывшим руководителем Главного военно-строительного управления № 8 Вадимом Выгулярным, который также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд в Москве взыскал долг с Божены Рынски за коммунальные услуги
Суд в Москве взыскал долг с Божены Рынски за коммунальные услуги

Ранее суд в Волжском удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову о передаче в собственность государства имущества на 13 млрд рублей. Кроме того, в Краснодарском краевом суде подтвердили законность решений Октябрьского районного суда Краснодара о заключении под стражу Каплана Коблева и Алексея Еремышко.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • ДНР
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar