Суд в Москве взыскал долг с Божены Рынски за коммунальные услуги
Божена Рынска. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bozhenarynska
Московский суд первоначально вынес решение о взыскании с журналистки и блогера Божены Малашенко (более известной как Божена Рынска) задолженности по оплате коммунальных услуг. Однако позже судебный приказ был отменён. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — сказано в официальных документах.
Истцом по делу выступало ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не разглашается, но предполагается, что отмена судебного приказа произошла после того, как долг был погашен.
Ранее Божена Рынска была оштрафована московским судом на сумму 20 тысяч рублей. В отношении Малашенко возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В результате изучения материалов дела суд определил меру наказания в виде денежного взыскания.