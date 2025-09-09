Сбежавшую из России Божену Рынску проверят на финансирование экстремизма
Бородин: СК России проверит блогера Рынску на финансирование экстремизма
Божена Рынска. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bozhenarynska
Следственный комитет России начал проверку в отношении сбежавшей после начала СВО в Латвию Божены Рынски. Правоохранительные органы намерены установить, имела ли блогер отношение к финансированию экстремистской организации.
О начале проверки сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, отметив, что правоохранители отреагировали на его обращение.
«Мы считаем, что её надо привлекать по ст. 282.2 УК России («Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации»). Если она поддерживала экстремистскую организацию, то она должна ответить по закону. Закон у нас для всех один», — сказал руководитель ФПБК в беседе с RT.
Ранее сегодня в список террористов и экстремистов внесён блогер Никита Ефремов*, основатель сети магазинов одежды и обуви. До этого ему предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности.
* Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.