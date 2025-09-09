«Король кроссовок» Никита Ефремов* внесён в список экстремистов и террористов

В список террористов и экстремистов внесён блогер Никита Ефремов*, основатель сети магазинов одежды и обуви. Ранее ему предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности.

«Ефремов* Никита Владимирович, 12.12.1999 г. р., г. Москва», — указано в реестре на сайте Росфинмониторинга.

Кроме того, в перечень включили гражданку Украины Ирина Кулиш*. В 2022 году женщину приговорили к семи годам колонии за попытку подрыва участка референдума в Запорожской области.

Напомним, ранее стало известно, что Ефремова* задержали в Шереметьево. Сообщалось, что его обвиняют в финансировании запрещённого в России ФБК*. За это грозит восемь лет лишения свободы.

Никита Ефремов* — российский блогер и предприниматель, наиболее известный как основатель бренда кроссовок Punk You. Сначала он набрал популярность, ведя блог в соцсетях о моде и сникер-культуре, где собрал большую аудиторию. Используя влияние своего личного бренда, в 2018 году Ефремов* запустил собственный бизнес.