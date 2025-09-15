В Москве суд оштрафовал Божену Рынску по статье о возбуждении ненависти
Суд оштрафовал Божену Рынску на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Журналистке и блогеру Божене Малашенко (более известной как Божена Рынска) назначен штраф в размере 20 тысяч рублей по делу об административном правонарушении, связанном с возбуждением ненависти и вражды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«В отношении Малашенко возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в официальном сообщении.
В результате изучения материалов дела суд определил меру наказания в виде денежного взыскания в сумме 20 тысяч рублей, как указано в официальном заявлении.
Напомним, ранее Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм из-за её резких высказываний в адрес русских. Как сообщают общественные деятели, поводом для обращения стало интервью блогерши, в котором Рынска охарактеризовала русских, проживающих в Латвии, как «жуликов», «конченных», «воров» и «животных», а понятие Русского мира назвала «днищем».