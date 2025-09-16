Суд в Волжском изъял активы у бывшего главы ВС Адыгеи Аслана Трахова на ₽13 млрд

Суд в Волжском удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову о передаче в собственность государства имущества на 13 млрд рублей, приобретённого с нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.

Заседание прошло 16 сентября в закрытом режиме. По итогам рассмотрения дела суд признал обоснованными требования прокуратуры и постановил обратить спорные активы в доход Российской Федерации. Решение вступило в силу немедленно.

Кроме того, в Краснодарском краевом суде подтвердили законность решений Октябрьского районного суда Краснодара о заключении под стражу Каплана Коблева и Алексея Еремышко.