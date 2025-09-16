Владимир Путин
16 сентября, 19:31

Суд в Волжском изъял активы у бывшего главы ВС Адыгеи Аслана Трахова на ₽13 млрд

Аслан Трахов. Обложка © Wikipedia / ALDOR46

Суд в Волжском удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову о передаче в собственность государства имущества на 13 млрд рублей, приобретённого с нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.

Заседание прошло 16 сентября в закрытом режиме. По итогам рассмотрения дела суд признал обоснованными требования прокуратуры и постановил обратить спорные активы в доход Российской Федерации. Решение вступило в силу немедленно.

Кроме того, в Краснодарском краевом суде подтвердили законность решений Октябрьского районного суда Краснодара о заключении под стражу Каплана Коблева и Алексея Еремышко.

Напомним, в августе генпрокуратура потребовала конфисковать более сотни объектов недвижимости, связанных с бывшим председателем Верховного суда Адыгеи Асланом Траховым и его семьёй. По версии ведомства, семья владела имуществом стоимостью более 2 миллиардов рублей, которое было приобретено на неподтверждённые доходы. Супруга Трахова оформила 25 объектов, её отец — 24, а дочь Сусана Коблева (Трахова) — 68. Сам бывший судья Аслан Трахов полностью признал антикоррупционный иск. По его словам, он использовал служебное положение в личных целях для приобретения недвижимости и компаний.

