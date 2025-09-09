Бывший глава Верховного суда Адыгеи признал законность конфискации активов
Аслан Трахов, более 20 лет возглавлявший Верховный суд Адыгеи, полностью признал антикоррупционный иск, поданный к нему Генпрокуратурой. Его сын, действующий судья Рустем Трахов, также поддержал это заявление. Траховы согласились с требованиями надзорного ведомства, согласно которым их активы, компании и недвижимость, оцениваемые в 2 млрд рублей, должны быть обращены в доход государства.
«Мне понятны изложенные в иске обстоятельства о том, что, когда я руководил Верховным судом Республики Адыгея, мною нарушались установленные законодательством о противодействии коррупции запреты и ограничения», — цитирует Тархова «Коммерсант».
По его словам, он использовал служебное положение в личных целях для приобретения недвижимости и компаний, указанных в иске. Трахов также признал, что его нелегальное имущество можно назвать «нетрудовыми доходами», и что бизнес-активы были записаны на родственников и номинальных лиц, чтобы скрыть их от контролирующих органов. В итоге Трахов вместе с сыном согласился на обращение их коррупционного имущества в доход государства и даже попросил суд удовлетворить требования надзора.
Напомним, что супруга Трахова оформила 25 объектов, её отец — 24, а дочь Сусана Коблева (Трахова) — 68. Значительная часть недвижимости записана на номинальных владельцев. Также известно, что Рустем Трахов, используя своё служебное положение, получил дом площадью более 517 квадратных метров в элитном районе Краснодара и построил дополнительные здания на этом участке.