Регион
9 сентября, 15:06

Бывший глава Верховного суда Адыгеи признал законность конфискации активов

Экс-глава ВС Адыгеи Трахов согласился с конфискацией своих активов на ₽2 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

Аслан Трахов, более 20 лет возглавлявший Верховный суд Адыгеи, полностью признал антикоррупционный иск, поданный к нему Генпрокуратурой. Его сын, действующий судья Рустем Трахов, также поддержал это заявление. Траховы согласились с требованиями надзорного ведомства, согласно которым их активы, компании и недвижимость, оцениваемые в 2 млрд рублей, должны быть обращены в доход государства.

«Мне понятны изложенные в иске обстоятельства о том, что, когда я руководил Верховным судом Республики Адыгея, мною нарушались установленные законодательством о противодействии коррупции запреты и ограничения»,цитирует Тархова «Коммерсант».

По его словам, он использовал служебное положение в личных целях для приобретения недвижимости и компаний, указанных в иске. Трахов также признал, что его нелегальное имущество можно назвать «нетрудовыми доходами», и что бизнес-активы были записаны на родственников и номинальных лиц, чтобы скрыть их от контролирующих органов. В итоге Трахов вместе с сыном согласился на обращение их коррупционного имущества в доход государства и даже попросил суд удовлетворить требования надзора.

Напомним, что супруга Трахова оформила 25 объектов, её отец — 24, а дочь Сусана Коблева (Трахова) — 68. Значительная часть недвижимости записана на номинальных владельцев. Также известно, что Рустем Трахов, используя своё служебное положение, получил дом площадью более 517 квадратных метров в элитном районе Краснодара и построил дополнительные здания на этом участке.

