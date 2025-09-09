Бывший глава Верховного суда Адыгеи признал законность конфискации активов

Аслан Трахов, более 20 лет возглавлявший Верховный суд Адыгеи, полностью признал антикоррупционный иск, поданный к нему Генпрокуратурой. Его сын, действующий судья Рустем Трахов, также поддержал это заявление. Траховы согласились с требованиями надзорного ведомства, согласно которым их активы, компании и недвижимость, оцениваемые в 2 млрд рублей, должны быть обращены в доход государства.

«Мне понятны изложенные в иске обстоятельства о том, что, когда я руководил Верховным судом Республики Адыгея, мною нарушались установленные законодательством о противодействии коррупции запреты и ограничения», — цитирует Тархова «Коммерсант».

По его словам, он использовал служебное положение в личных целях для приобретения недвижимости и компаний, указанных в иске. Трахов также признал, что его нелегальное имущество можно назвать «нетрудовыми доходами», и что бизнес-активы были записаны на родственников и номинальных лиц, чтобы скрыть их от контролирующих органов. В итоге Трахов вместе с сыном согласился на обращение их коррупционного имущества в доход государства и даже попросил суд удовлетворить требования надзора.