19 октября, 13:10

Mash публикует видео драки, которую разнимал вице-губернатор Вологодской области

Иван Иноземцев. Обложка © пресс-служба Правительства Вологодской области

Драка, которую разнимал вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев в баре петербургского отеля, попала на видео. Кадры публикует Mash.

Драка в баре Петербурга с участием Ивана Иноземцева. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, чиновник находился в заведении вместе с супругой. В Петербург они приехали, чтобы посетить спортивные соревнования, в которых участвует их ребёнок. Когда за соседним столиком началась потасовка между двумя гостями, Иноземцев предпринял попытку разнять дерущихся.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы Вологодской области Иван Иноземцев был задержан после драки в петербургском отеле. Ситуацию прокомментировал глава региона Георгий Филимонов. Он заявил, что чиновник находился в частной поездке.

