Mash публикует видео драки, которую разнимал вице-губернатор Вологодской области

По данным телеграм-канала, чиновник находился в заведении вместе с супругой. В Петербург они приехали, чтобы посетить спортивные соревнования, в которых участвует их ребёнок. Когда за соседним столиком началась потасовка между двумя гостями, Иноземцев предпринял попытку разнять дерущихся.