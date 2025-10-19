Филимонов отреагировал на задержание вице-губернатора Вологодчины за драку в отеле

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высказался по поводу задержания своего заместителя Ивана Иноземцева в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём официальном телеграм-канале. Филимонов пообещал держать земляков в курсе развития ситуации.

«По поводу Петербурга мне доложили. Сейчас изучаем, выясняем обстоятельства. Пока информации мало. Вникну, разберусь. Взвешено, с холодным рассудком и предпримем дальнейшие требующиеся шаги», — заявил губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-губернатор, отвечающий в регионе за общественную безопасность, был задержан за драку в гостинице ранним утром и доставлен в отдел полиции по обвинению в мелком хулиганстве. Сообщается, что инцидент произошёл в пять утра в одном из отелей, где чиновник устроил драку с другим постояльцем.