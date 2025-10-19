«Была частная поездка»: Филимонов раскрыл детали инцидента с вице-губернатором

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов раскрыл детали инцидента с задержанием своего заместителя Ивана Иноземцева в Санкт-Петербурге. По его словам, чиновник находился в Северной столице в частной поездке вместе с семьёй для участия ребёнка в спортивных соревнованиях и не был при исполнении служебных обязанностей. Об этом он сообщил в своём официальном телеграм-канале.

«И.Б. Иноземцев в пятницу сообщил мне о планах поехать в Санкт-Петербург с женой и дочерью на соревнования ребёнка. Это частная поездка (не был при исполнении). Пока известно, что произошёл бытовой конфликт. Причины выясняются», — отметил Филимонов.

Он подчеркнул, что не намерен ни обвинять, ни выгораживать кого-либо, пообещав разобраться в ситуации взвешенно и с холодным рассудком. Губернатор также напомнил, что для выяснения отношений существуют спортивные площадки, а госслужащим особенно важно сохранять самообладание в любых ситуациях.

Напомним, вице-губернатор Вологодской области, курирующий вопросы общественной безопасности, был задержан правоохранительными органами. Инцидент произошёл ранним утром в гостинице в Санкт-Петербурге после драки постояльцев, которых Иноземцев пытался разнять.