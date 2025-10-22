Россиянин раскурочил женщине челюсть в ходе пьяной драки и заплатил за это 1,6 млн

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина зверски избил сожительницу. Пострадавшая получила тяжёлые травмы челюстей и лишилась нескольких зубов. Женщина подала иск о компенсации морального вреда — суд требования удовлетворил, обязав обидчика выплатить свыше 1,6 млн рублей. Об этом сообщает URA.ru.

Согласно решению суда, вечером 22 сентября 2024 года мужчина, будучи пьяным, на кухне квартиры из личной неприязни бил женщину кулаками по нижней челюсти с обеих сторон. Пытаясь спастись, она закрылась в комнате, но нападавший последовал за ней и продолжил избиение.

Пострадавшей потребовалось дорогостоящее лечение: на челюсть и зубы ушло около 800 тысяч. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое рассмотрел мировой судья в Лабытнанги. Обидчика признали виновным.

Женщина требовала 1 млн рублей компенсации за страдания, однако суд частично удовлетворил требования: взыскал 805 000 рублей в качестве возмещения ущерба здоровью и 800 000 рублей за моральный вред — всего 1 605 000 рублей. Решение вынесено в начале октября 2025 года.

