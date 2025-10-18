Сектор Газа
18 октября, 19:12

В Ижевске молодёжь толпой избила и ограбила женщину-инвалида за просьбу не шуметь

Обложка © Telegram / Новости Ижевска и Удмуртии

В Ижевске произошёл жестокий инцидент с избиением женщины-инвалида группой молодых людей. Об этом сообщают местные новостные паблики со ссылкой на очевидцев происшествия.

Конфликт начался с просьбы 41-летней жительницы прекратить шум у подъезда, после чего компания напала на неё: облила пивом, избила и пыталась сломать ей пальцы. Пострадали также соседи, попытавшиеся вмешаться. Также злоумышленники похитили у женщины сумку с 20 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Все подозреваемые установлены, часть из них уже допрошена. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Москвичка швырнула собаку в лифт и жестоко избила ногами в живот

Ранее Life.ru рассказывал, как в Заинском районе Татарстана двое молодых людей были избиты группой из 15 человек, которые отобрали их автомобиль. Нападавшие представились «Каримовскими», но это мало что прояснило. Угнанная машина вскоре врезалась в столб, а злоумышленники скрылись. Один из пострадавших провел две недели в больнице с ушибами.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

