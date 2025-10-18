В Ижевске молодёжь толпой избила и ограбила женщину-инвалида за просьбу не шуметь

В Ижевске произошёл жестокий инцидент с избиением женщины-инвалида группой молодых людей. Об этом сообщают местные новостные паблики со ссылкой на очевидцев происшествия.

Конфликт начался с просьбы 41-летней жительницы прекратить шум у подъезда, после чего компания напала на неё: облила пивом, избила и пыталась сломать ей пальцы. Пострадали также соседи, попытавшиеся вмешаться. Также злоумышленники похитили у женщины сумку с 20 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Все подозреваемые установлены, часть из них уже допрошена. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

