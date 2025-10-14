В Татарстане банда из 15 человек избила двух парней на трассе из-за машины

В конце сентября в Заинском районе Татарстана молодой человек по имени Егор вместе с приятелем попали в ночной капкан. На дорогу к ним выбежали 15 разъярённых мужиков, которые толпой избили их и забрали машину. Об этом сообщает Mash Iptash.

Местная банда толпой избила парней. Видео © Telegram / Mash Iptash

По словам Егора, в конце сентября он с приятелем ехал из села Поручиково в Заинск. По дороге на них напала толпа из примерно 15 человек. Они вытащили парней из машины, представились «Каримовскими» и начали требовать отдать им авто. После этого они всей гурьбой избили двух приятелей.

Машину в итоге злоумышленники забрали, но далеко не уехали — влетели на ней в столб и убежали.

Егор провёл в больнице две недели с ушибами, его спутник от госпитализации отказался. Ребята не понимают, что это за «Каримовские» и зачем они их избили.

Ранее Life.ru рассказывал, что лидер кровавой банды «Индейцы» просится на СВО вместо 24 лет тюрьмы за убийства. Сергей Коптелов из Самары подал прошения через четыре месяца после заключения под стражу, но суд его отклонил.