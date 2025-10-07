Валдайский форум
7 октября, 07:00

Лидер кровавой банды «Индейцы» просится на СВО вместо 24 лет тюрьмы за убийства

Обложка © opgindeytsy.ru

Главарь самарской ОПГ «Индейцы» Сергей Коптелов, осуждённый полгода назад на 24 года строгого режима, решил стать участником СВО и уйти на фронт. По информации Telegram-канала SHOT, адвокат «Коптела» подал ходатайство с просьбой о направлении заключённого на передовую.

Криминальный авторитет подал прошение об отправке в зону СВО через четыре месяца после заключения под стражу, однако суд отклонил его ходатайство.

Под руководством Коптелова члены ОПГ совершали заказные убийства, организовывали незаконные врезки в нефтепроводы, занимались вымогательством и незаконным оборотом оружия. Одним из самых громких преступлений стало убийство владельца нефтебазы, организованное при участии коррумпированного начальника местной милиции Игоря Шевяхова.

Ранее Life.ru сообщал об исчезновении в зоне СВО лидера забайкальской ОПГ «Меценатовские» Дмитрия Ведерникова, который отправился на фронт, избежав тюремного заключения. Ведерников, осуждённый за бандитизм и убийства, самовольно покинул расположение воинской части и объявлен в федеральный розыск.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

