Лидер кровавой банды «Индейцы» просится на СВО вместо 24 лет тюрьмы за убийства

Главарь самарской ОПГ «Индейцы» Сергей Коптелов, осуждённый полгода назад на 24 года строгого режима, решил стать участником СВО и уйти на фронт. По информации Telegram-канала SHOT, адвокат «Коптела» подал ходатайство с просьбой о направлении заключённого на передовую.

Криминальный авторитет подал прошение об отправке в зону СВО через четыре месяца после заключения под стражу, однако суд отклонил его ходатайство.

Под руководством Коптелова члены ОПГ совершали заказные убийства, организовывали незаконные врезки в нефтепроводы, занимались вымогательством и незаконным оборотом оружия. Одним из самых громких преступлений стало убийство владельца нефтебазы, организованное при участии коррумпированного начальника местной милиции Игоря Шевяхова.

Ранее Life.ru сообщал об исчезновении в зоне СВО лидера забайкальской ОПГ «Меценатовские» Дмитрия Ведерникова, который отправился на фронт, избежав тюремного заключения. Ведерников, осуждённый за бандитизм и убийства, самовольно покинул расположение воинской части и объявлен в федеральный розыск.