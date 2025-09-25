Полиция поймала «осокинского» бандита из 90-х, который убил жену и 20 лет был в розыске

В Москве задержан участник рязанской преступной группировки, более двух десятилетий находившийся в федеральном розыске за убийство. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

49-летний уроженец Рязани, в 90-е годы входивший в «осокинскую» ОПГ, был задержан оперативниками уголовного розыска совместно с коллегами из Южного Бутова. По данным следствия, мужчина в 2003 году стал виновником трагедии. В результате конфликта, спровоцированного ревностью, он нанёс ножевые ранения своей 25-летней супруге, после чего бесследно исчез.

Все эти годы мужчина жил в столице без документов, не работал и существовал на средства родственников. В 2004 году ему было заочно предъявлено обвинение по статье «Убийство», а мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд признал Игоря Кокунова, более известного как Вася Бандит, главой преступной иерархии и назначил ему восемь лет двух месяцев колонии особого режима с штрафом в 1 миллион рублей. Прокурор во время судебных прений требовал для него десять лет колонии особого режима, в то время как адвокат Мария Казанцева настаивала на том, чтобы учесть заболевания своего подзащитного, просила отменить штраф и арест с имущества, а также вынести оправдательный приговор.