Оглашён приговор для криминального авторитета Васи Бандита

Сегодня, 16 сентября, Московский областной суд признал Игоря Кокунова, более известного как Вася Бандит, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и назначил ему наказание в виде восьми лет двух месяцев колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей.

Во время судебных прений прокурор просил приговорить фигуранта к 10 годам колонии особого режима. Адвокат Мария Казанцева настаивала на учёте заболеваний подзащитного, просила снять штраф и арест с имущества, а также вынести оправдательный приговор. В июле Кокунов попал в больницу с инсультом, но после стабилизации здоровья был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест.