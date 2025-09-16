Владимир Путин
16 сентября, 12:43

Оглашён приговор для криминального авторитета Васи Бандита

Суд признал Васю Бандита главой преступной иерархии и назначил 8 лет колонии

Вася Бандит (Игорь Кокунов). Обложка © YouTube / CrimeTimeRu

Сегодня, 16 сентября, Московский областной суд признал Игоря Кокунова, более известного как Вася Бандит, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и назначил ему наказание в виде восьми лет двух месяцев колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей.

Во время судебных прений прокурор просил приговорить фигуранта к 10 годам колонии особого режима. Адвокат Мария Казанцева настаивала на учёте заболеваний подзащитного, просила снять штраф и арест с имущества, а также вынести оправдательный приговор. В июле Кокунов попал в больницу с инсультом, но после стабилизации здоровья был отправлен в СИЗО, а затем под домашний арест.

Первый срок Вася Бандит получил в 15 лет за кражу. После этого последовали приговоры по более тяжким статьям, что постепенно сформировало его криминальную биографию.

Напомним, что 10 июня 2020 года были опубликованы кадры задержания Игоря Кокунова, более известного как Вася Бандит, в его доме в Московской области. На видео показали большую резиденцию с фонтаном, деревянными срубами, беседками, а также интерьером, украшенным рыцарскими доспехами и чучелами животных. Бабушкинский суд Москвы заключил Кокунова под стражу ещё в 2020 году. Затем его перевели под домашний арест, а в 2022 году за день до очередного заседания Вася Бандит сбежал из России. Позднее его экстрадировали из Албании в РФ в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН. В последние годы здоровья криминального авторитета ухудшалось. В июле 2025 года 61-летний Кокунов был госпитализирован из СИЗО «Матросская Тишина» с подозрением на инсульт, после чего его перевели в другую больницу.

Милена Скрипальщикова
