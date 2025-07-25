Недавно экстрадированного вора в законе Васю Бандита увезли в больницу из СИЗО
MK.ru: Вора в законе Васю Бандита госпитализировали в тяжёлом состоянии
Игорь Кокунов. Обложка © ntv.ru
Известный криминальный авторитет Игорь Кокунов (Вася Бандит) госпитализирован в тяжёлом состоянии из СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает Mk.ru.
По данным издания, накануне утром 61-летний Кокунов почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Ранее он уже находился в больнице при СИЗО из-за жалоб на самочувствие, однако на днях его состояние стало значительно ухудшилось. С подозрением на инсульт Васю Бандита перевели в другую больницу.
Напомним, Вася Бандит, разыскиваемый в России по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ), был экстрадирован из Албании 30 октября 2024 года. Ранее, в 2020 году, против него было возбуждено уголовное дело. Кокунов, будучи под домашним арестом, смог избавиться от электронного браслета и скрыться за рубежом, что привело к его объявлению в международный розыск в августе 2023 года.