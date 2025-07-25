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25 июля, 14:28

Недавно экстрадированного вора в законе Васю Бандита увезли в больницу из СИЗО

MK.ru: Вора в законе Васю Бандита госпитализировали в тяжёлом состоянии

Игорь Кокунов. Обложка © ntv.ru

Игорь Кокунов. Обложка © ntv.ru

Известный криминальный авторитет Игорь Кокунов (Вася Бандит) госпитализирован в тяжёлом состоянии из СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает Mk.ru.

По данным издания, накануне утром 61-летний Кокунов почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Ранее он уже находился в больнице при СИЗО из-за жалоб на самочувствие, однако на днях его состояние стало значительно ухудшилось. С подозрением на инсульт Васю Бандита перевели в другую больницу.

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Напомним, Вася Бандит, разыскиваемый в России по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ), был экстрадирован из Албании 30 октября 2024 года. Ранее, в 2020 году, против него было возбуждено уголовное дело. Кокунов, будучи под домашним арестом, смог избавиться от электронного браслета и скрыться за рубежом, что привело к его объявлению в международный розыск в августе 2023 года.
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Мария Любицкая
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