Недавно экстрадированного вора в законе Васю Бандита увезли в больницу из СИЗО

Известный криминальный авторитет Игорь Кокунов (Вася Бандит) госпитализирован в тяжёлом состоянии из СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает Mk.ru.

По данным издания, накануне утром 61-летний Кокунов почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Ранее он уже находился в больнице при СИЗО из-за жалоб на самочувствие, однако на днях его состояние стало значительно ухудшилось. С подозрением на инсульт Васю Бандита перевели в другую больницу.