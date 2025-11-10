Верховный суд разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки

Согласно постановлению коллегии Верховного суда РФ по административным делам, привлекать к ответственности можно обоих участников драки. Об этом пишет РИА «Новости».

Поводом для рассмотрения в Верховном суде стала жалоба мужчины из Благовещенска, осуждённого за драку после конфликта на парковке. Его признали виновным по статье 6.1.1 КоАП и оштрафовали на 5 000 рублей, после чего он обжаловал это решение в высшей судебной инстанции.

Изначально мужчина утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку потерпевший плюнул на его автомобиль в его присутствии. Однако впоследствии он заявил, что не наносил ударов, а лишь отстранил потерпевшего ладонью.

Свою версию о самообороне он подкрепил фактом привлечения второго участника инцидента к ответственности по аналогичной статье. Однако суд установил, что его действия носили активный наступательный характер, а привлечение оппонента к ответу не освобождает от ответственности автора жалобы.

«Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных», — решил суд.

