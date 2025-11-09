Туляк расправился с отцом бывшей и поджег её дом, он арестован

В Туле арестован мужчина, который напал с ножом на родителей своей бывшей сожительницы. В результате ЧП отец девушки погиб, а её мать получила тяжёлые травмы. Официальное сообщение об этом опубликовала пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

Задержанный в зале суда. Видео © Telegram / СУ СК России по Тульской области

«По ходатайству следователя следственного отдела по Привокзальному району города Тулы СУ СК России по Тульской области в отношении мужчины, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство двух женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 7 ноября 2025 года 26-летний злоумышленник проник в частный дом на улице Саратовской, где проживали родители его бывшей девушки. В ходе внезапного нападения он нанёс многократные удары ножом отцу девушки, который скончался на месте от полученных ранений. Мать потерпевшей также подверглась нападению и получила многочисленные ножевые ранения.

Установлено, что преступник, будучи уверенным в нахождении своей бывшей сожительницы в доме, но не сумев её обнаружить, умышленно поджёг кухонное помещение и скрылся с места преступления. В настоящее время пострадавшая женщина госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данному факту следователями Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело.

