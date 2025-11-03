Челябинец с мачете изувечил бывшую жену и лишил её нового избранника кисти

В Челябинске мужчина напал с мачете на бывшую жену и её нового возлюбленного. Детали этой истории передаёт kp.ru.

Мария (имя изменено) возвращалась домой из Турции, где отдыхала с дочерью. В аэропорту её встретил знакомый, который помог с чемоданами и повёз домой. У порога их поджидал бывший муж Марии с мачете.

Сейчас женщина и её спутник находятся в реанимации. У Марии множество ран на голове, а её спутник лишился кисти и получил раны на лице и теле.

Известно, что Марии 34 года. Где сейчас находится её восьмилетняя дочь и была ли она свидетелем нападения, уточняется. Издание направило запрос в СК и полицию.

