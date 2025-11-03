Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 13:23

Челябинец с мачете изувечил бывшую жену и лишил её нового избранника кисти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

В Челябинске мужчина напал с мачете на бывшую жену и её нового возлюбленного. Детали этой истории передаёт kp.ru.

Мария (имя изменено) возвращалась домой из Турции, где отдыхала с дочерью. В аэропорту её встретил знакомый, который помог с чемоданами и повёз домой. У порога их поджидал бывший муж Марии с мачете.

Сейчас женщина и её спутник находятся в реанимации. У Марии множество ран на голове, а её спутник лишился кисти и получил раны на лице и теле.

Известно, что Марии 34 года. Где сейчас находится её восьмилетняя дочь и была ли она свидетелем нападения, уточняется. Издание направило запрос в СК и полицию.

Россиянину в Таиланде пробили голову мачете на глазах у шестилетнего сына
Россиянину в Таиланде пробили голову мачете на глазах у шестилетнего сына

Ранее Life.ru сообщал, что в Челябинске завершено расследование дела против 37-летнего бездомного, который в апреле этого года на улице нанёс 11-летнему мальчику не менее 15 ножевых ранений. Прокуратура направила материалы в суд с ходатайством о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar