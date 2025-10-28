Россия и США
Регион
28 октября, 14:15

Россиянину в Таиланде пробили голову мачете на глазах у шестилетнего сына

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российскому туристу пробили голову мачете в Таиланде при попытке приобрести наркотические вещества в нелегальном заведении. Инцидент случился на острове Панган, где пара из России вместе с шестилетним ребёнком остановилась у придорожного ларька, торгующего запрещёнными веществами.

Местные жители пробили голову россиянину. Видео © Telegram / Mash

Как сообщает Mash, девушка из Красноярска вела прямую трансляцию, не прекращая съёмку даже во время конфликта с местными торговцами. Тайским продавцам не понравилась перспектива быть заснятыми на видео, что спровоцировало агрессию — сначала они набросились на женщину, а затем применили холодное оружие против её спутника. Нападение произошло на глазах у ребёнка пары.

Пострадавшего срочно доставили в медицинское учреждение, где ему диагностировали осколочный перелом черепа и черепно-мозговую травму. Несмотря на тяжёлое состояние мужчины и протесты медицинского персонала, его спутница продолжила вести трансляцию непосредственно из больницы, фиксируя процесс лечения.

Пять дней не выходит на связь: В Таиланде бесследно пропала 30-летняя москвичка
Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала около 20 граждан России, у которых выявили визовые нарушения.

Первым был задержан 30-летний россиянин, подозреваемый в распространении запрещённых веществ и в осуществлении нелегальной предпринимательской деятельности, в том числе в сфере проката мотоциклов.

