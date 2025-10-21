Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 09:45

Пять дней не выходит на связь: В Таиланде бесследно пропала 30-летняя москвичка

30-летняя москвичка Мария пропала в Таиланде. Обложка © Telegram / SHOT

30-летняя москвичка Мария пропала в Таиланде. Обложка © Telegram / SHOT

На Пхукете пропала 30-летняя москвичка Мария, работавшая удалённо менеджером по подбору персонала. Связь с ней оборвалась пять дней назад. Как сообщает SHOT, 17 октября она перестала отвечать на сообщения, и её близкие забили тревогу.

Мария жила на Пхукете в последние месяцы и вела спокойный образ жизни. После того как девушка перестала выходить на связь, родственники обратились в полицию и организовали поиски на острове. Рассматривается версия, что россиянка могла стать жертвой мошенников, действующих в Таиланде и соседней Мьянме. К поискам подключились местные правоохранители и сотрудники российского посольства.

Россиянин пропал после купания в море на Пхукете
Россиянин пропал после купания в море на Пхукете

Ранее на Пхукете при загадочных обстоятельствах пропал 48-летний турист из Кемерова. Мужчина прислал супруге видео из отеля, после чего перестал выходить на связь. Его поиски продолжались почти неделю, пока тело Сергея не обнаружили в морге.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • таиланд
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar