Пять дней не выходит на связь: В Таиланде бесследно пропала 30-летняя москвичка

На Пхукете пропала 30-летняя москвичка Мария, работавшая удалённо менеджером по подбору персонала. Связь с ней оборвалась пять дней назад. Как сообщает SHOT, 17 октября она перестала отвечать на сообщения, и её близкие забили тревогу.

Мария жила на Пхукете в последние месяцы и вела спокойный образ жизни. После того как девушка перестала выходить на связь, родственники обратились в полицию и организовали поиски на острове. Рассматривается версия, что россиянка могла стать жертвой мошенников, действующих в Таиланде и соседней Мьянме. К поискам подключились местные правоохранители и сотрудники российского посольства.

Ранее на Пхукете при загадочных обстоятельствах пропал 48-летний турист из Кемерова. Мужчина прислал супруге видео из отеля, после чего перестал выходить на связь. Его поиски продолжались почти неделю, пока тело Сергея не обнаружили в морге.