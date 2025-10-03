На Пхукете обнаружили тело российского туриста, пропавшего пять дней назад

На тайском острове Пхукет найдено тело 48-летнего российского туриста Сергея из Кемерова, который пропал при странных обстоятельствах. Мужчина отправил жене видео из отеля, а затем исчез — почти неделю его искали вместе с полицией. Об этом сообщил SHOT.

«Мужчина отправил семье радостное видео из отеля, рассказал, что с ним всё в порядке, и пошёл купаться. Затем связь с ним оборвалась», — говорится в материале.

По словам родственников, Сергей прилетел на Пхукет один, так как отпуск с супругой не совпал. Его поиски длились почти пять дней, прежде чем тело нашли в морге. Оказалось, что мужчина утонул ещё четыре дня назад в Андаманском море. Обстоятельства гибели остаются неясными — в день происшествия штормов не было, а у погибшего не было серьёзных проблем со здоровьем, за исключением слухового аппарата. Родные готовятся к транспортировке тела в Россию.

Ранее сообщалось, что полиция Пхукета проводит расследование обстоятельств гибели российского туриста, тело которого было обнаружено 2 октября утром в бассейне виллы на юге кольца Чалонга. Инцидент произошёл в небольшом курортном комплексе на восточной стороне Wiset Rd.