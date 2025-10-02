Россиянина нашли мёртвым в бассейне виллы на Пхукете наутро после дня рождения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Connect Images - Curated
Полиция Пхукета расследует обстоятельства гибели гражданина России, тело которого обнаружили в бассейне виллы к югу от кольца Чалонга утром 2 октября. Инцидент произошёл в небольшом курортном комплексе на восточной стороне Wiset Rd. Об этом сообщает местная полиция.
В рапорте сказано, что 58‑летний мужчина отдыхал вместе с супругой в доме с частным бассейном, выходящим на бухту Чалонг‑Бэй. Около 10:00 горничная нашла тело в воде, разбудила супругу, и вместе женщины извлекли погибшего и вызвали полицию.
Тело направлено в морг больницы Vachira Phuket Hospital для дальнейших обследований. По предварительному осмотру следов насилия не зафиксировано, уточнили в полиции Чалонга. В служебном документе указана дата рождения — 1 октября 1967 года: мужчина скончался на следующий день после дня рождения. Расследование причин смерти продолжается.
Ранее в Таиланде в водном канале нашли мёртвой местную миллионершу, которая перестала выходить на связь в конце сентября. Она владела крупным продуктовым рынком, благодаря которому ей удалось сколотить состояние в 100 миллионов бат.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.