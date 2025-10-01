Треш-блогеру Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет за порно-перформанс
Обложка © TikTok
Российскому треш-блогеру Алексею Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Причиной стало откровенное видео, которое он снял с проституткой в кузове пикапа на улице Паттайи.
Этот случай также спровоцировал уголовное преследование по статье о демонстрации порнографии. В настоящее время Дзугкоева выпустили под залог, и в ближайшее время его депортируют из страны.
Напомним, 25 сентября стала известна скандальная выходка блогера Дзугкоева, который занялся сексом в кузове пикапа на огромной скорости. Это привлекло внимание местных жителей и полиции, в результате чего блогера задержали. В России ему тоже припомнили старые видео в жанре «нижнего интернета» и начали проверку.
