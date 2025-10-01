Треш-блогеру Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет за порно-перформанс

Российскому треш-блогеру Алексею Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Причиной стало откровенное видео, которое он снял с проституткой в кузове пикапа на улице Паттайи.

Этот случай также спровоцировал уголовное преследование по статье о демонстрации порнографии. В настоящее время Дзугкоева выпустили под залог, и в ближайшее время его депортируют из страны.