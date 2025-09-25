Трэш-блогера Дзугкоева задержали на Пхукете после секс-выходки в пикапе

Тайская полиция задержала Георгия Дзугкоева, устроившего скандальное «шоу» в кузове пикапа на Пхукете. Вместе с ним оказалась его пожилая спутница. Теперь блогеру грозит штраф и депортация в Россию, где его уже проверяет Следственный комитет из-за роликов с издевательствами над пенсионерами.

Таиланд жёстко наказывает за подобные выходки. В последние годы власти уже выдворяли из страны блогеров, устраивавших секс-провокации в общественных местах и нарушавших местные традиции. Так, в 2022 году китайскую пару осудили и депортировали за откровенную фотосессию в храме, а в 2023-м россиянин-тиктокер лишился права на отдых в Королевстве после ролика с голым заплывом в заповедной лагуне. Власти подчёркивают: такие поступки воспринимаются не только как нарушение закона, но и как прямое оскорбление тайской культуры.