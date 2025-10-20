Полиция в Таиланде задержала около 20 россиян за несколько дней

На острове Пханган в Таиланде полиция задержала почти два дестка граждан России, у которых выявили визовые нарушения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местных правоохранителей. Среди задержанных есть и те, кто проходит по уголовным делам, каким именно — не раскрывается.

«У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», — уточнили в полиции.

По его словам, одним из первых был пойман 30-летний россиянин, которого подозревают в распространении запрещённых веществ и в нелегальном бизнесе. Мужчина якобы также сдавал в прокат мотоциклы.

Ранее сообщалось, что посольство России в Таиланде участвовало в освобождении четырёх российских граждан. Все они находились в рабском колл-центре, расположенном в Мьянме, недалеко от границы со страной.