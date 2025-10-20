И целого мира мало: Жена при разводе спрятала имущество в Таиланде, но суд РФ и там его поделил

Российский суд признал тайские активы супругов при разводе общими и обязал бывшую жену вернуть мужу 11 125 000 рублей. Так провалилась попытка спрятать имущество за границей, чтобы не делить его при расторжении брака. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Евгений и Виктория прожили в Таиланде не один год. Без дела супруги не сидели, поэтому за всё время они успели купить два автомобиля «Toyota», спортивную яхту «Taschanan» и запустили интернет-магазин тайской косметики. В какой-то момент их брак дал трещину, залатать которую уже не вышло.

Развод оказался тяжёлым: Виктория сменила логин и пароль от магазина, и Евгений лишился доступа к бизнесу на два года — за это время прибыль могла составить около 8,7 млн рублей. Ранее он также привёз жене наличными ещё 2 млн рублей, которые она отказывалась возвращать, а часть средств продолжала лежать у неё на счетах.

Адвокаты Евгения при поддержке таиландского юриста и местных правоохранителей собрали выписки и документы, подтверждающие присвоение совместного имущества. Суд удовлетворил иск полностью, признав все спорные активы совместно нажитыми. В итоге раздел имущества прошёл по российским правилам.

