В Госдуме придумали «примирительный кешбэк» для супругов, отказавшихся от развода

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил вернуть супругам госпошлину в размере 10 тысяч рублей, если они помирятся в процессе развода. Сейчас при разводе каждый из супругов платит по 5 тысяч рублей, которые не возвращаются. Об этом он сообщил в беседе с Life.ru, уточнив, что направил соответствующее обращение в Минюст.

Борис Чернышов — о возвращении госпошлины супругам, которые сумели сохранить семью при разводе. Видео © Life.ru

Чернышов указал, что при примирении супругов органы ЗАГС не совершают никаких юридически значимых регистрационных действий: запись о расторжении брака не вносится, свидетельство не оформляется и не выдается. По его мнению, возврат уплаченной госпошлины позволит поддержать семьи и станет стимулом для сохранения браков.

«Главное — сохранить семью, у нас вообще этот год и вся политика проводится в интересах семьи. Если супруги там повздорили, поспорили, то уходя от этих проблем, сначала подавая заявление о расторжении брака и оплачивая пошлину, то следующим шагом, в случае их примирения, было бы возвращение этой госпошлины. Так сказать, такой примирительный кэшбэк», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную примирительную процедуру при разводе, подчеркнув её значимость для семей с детьми. Медиация при разводе должна быть не просто возможной опцией, а обязательной мерой, поддерживающей сохранение семейных отношений.