В РФ хотят сделать обязательной примирительную процедуру при разводе

В России предлагают ввести обязательную примирительную процедуру при разводе. С соответствующей инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, подчеркнув важность этого шага для семей с детьми.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — приводит слова депутата ТАСС.

Парламентарий отметила, что задача медиатора — помочь сторонам достичь соглашения, и подчеркнула особую важность таких специалистов в ситуациях, когда в семье есть дети. Буцкая добавила, что в Москве успешно функционирует служба медиации, которая по результатам бракоразводного процесса формирует детальный документ, содержащий все договорённости по детям и иным аспектам.

«Но вообще, конечно, у нас глобальная задача, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей стало больше», — заключила чиновница.

