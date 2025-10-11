Валдайский форум
11 октября, 10:16

Алименты для альфонса: Бывший муж певицы Sia потребовал от неё тысячи долларов на своё содержание

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Siaitalia

Экс-супруг певицы Sia Дэниэл Бернард обратился в суд с требованием увеличить размер алиментов. По данным TMZ, мужчина заявил, что в месяц ему необходимо не меньше 250 тысяч долларов, чтобы «поддерживать привычный уровень жизни».

Дэниэл Бернард, который с 1 апреля официально числится безработным, настаивает на повышении ежемесячных выплат от певицы до 250 856 долларов — более 20 миллионов рублей. Он утверждает, что именно столько ему нужно для комфортной жизни после развода.

Экс-супруг звезды напомнил, что за время брака артистка купила дом площадью почти 9500 квадратных футов в Толука-Лейк, где работали дворецкий, повара, стилист, массажистки, домработница и даже IT-специалист. Кроме того, Бернард требует от бывшей супруги выплатить не менее 300 000 долларов в счёт судебных издержек и ещё 200 000 — «на оплату бухгалтерской экспертизы и сопутствующие расходы».

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом после 13 лет брака. Документы на расторжение отношений супруги оформили 6 октября, при этом в заявлении инициатором указана именно Самойлова. Ещё в новогодние праздники пара делилась планами о пополнении в семье и говорила о желании завести пятого ребёнка.

Милена Скрипальщикова
