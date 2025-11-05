Россия и США
5 ноября, 19:10

Серийный отравитель из Балашихи пытался убить будущую тёщу с помощью соли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADIMIR VK

Житель Балашихи, которого подозревают в череде отравлений, попытался убить мать своей невесты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина подарил будущей тёще рулет, кулич и соль, но та есть их не стала. Женщину насторожил подарок, а также рассказы бабушки жениха о странной соли. Экспертиза позже нашла в соли сердечный препарат.

Серийный отравитель из Балашихи пытался убить дядю и бабушку святой водой

Напомним, отравителя из Балашихи задержали в прошлом году — молодой человек на протяжении полугода травил мать и отчима. Он признал себя виновным в убийстве двух человек и в попытке лишить жизни ещё семерых. Жертвами стали его собственный друг и бабушка, в то время как те, на кого было направлено покушение, остались живы.

