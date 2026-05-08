Ударившийся об стол игрок «Реала» Вальверде заявил, что не дрался с одноклубником

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде выступил с заявлением после громкого конфликта с одноклубником Орельеном Тчуамени, из-за которого клуб начал дисциплинарное разбирательство.

Уругваец подтвердил, что между игроками произошёл эмоциональный спор на тренировке, однако опроверг информацию о драке. По словам Вальверде, во время ссоры он случайно ударился о стол и рассёк лоб, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

«Мой партнёр по команде не бил меня, и я не бил его, хотя я понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались или что это было намеренно, но это не так», — заявил полузащитник.

Футболист также признался, что причиной вспышки стали усталость, разочарование концовкой сезона и напряжение внутри команды после вылета из Лиги чемпионов.

«Я в распоряжении клуба и моих партнёров по команде и готов сотрудничать при принятии любого решения, которое они сочтут необходимым. Спасибо», — написал Вальверде в соцсетях.