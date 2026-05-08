День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 22:55

Ударившийся об стол игрок «Реала» Вальверде заявил, что не дрался с одноклубником

Федерико Вальверде. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fedevalverde

Федерико Вальверде. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fedevalverde

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде выступил с заявлением после громкого конфликта с одноклубником Орельеном Тчуамени, из-за которого клуб начал дисциплинарное разбирательство.

Уругваец подтвердил, что между игроками произошёл эмоциональный спор на тренировке, однако опроверг информацию о драке. По словам Вальверде, во время ссоры он случайно ударился о стол и рассёк лоб, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

«Мой партнёр по команде не бил меня, и я не бил его, хотя я понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались или что это было намеренно, но это не так», — заявил полузащитник.

Футболист также признался, что причиной вспышки стали усталость, разочарование концовкой сезона и напряжение внутри команды после вылета из Лиги чемпионов.

«Я в распоряжении клуба и моих партнёров по команде и готов сотрудничать при принятии любого решения, которое они сочтут необходимым. Спасибо», — написал Вальверде в соцсетях.

Стали известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
Стали известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

Напомним, мадридский «Реал» официально подтвердил внутренний конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Клуб сообщил о начале дисциплинарного разбирательства в отношении обоих футболистов. Ранее СМИ сообщали, что между игроками произошла драка в раздевалке.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Реал Мадрид
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar