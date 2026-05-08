Ударившийся об стол игрок «Реала» Вальверде заявил, что не дрался с одноклубником
Федерико Вальверде.
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде выступил с заявлением после громкого конфликта с одноклубником Орельеном Тчуамени, из-за которого клуб начал дисциплинарное разбирательство.
Уругваец подтвердил, что между игроками произошёл эмоциональный спор на тренировке, однако опроверг информацию о драке. По словам Вальверде, во время ссоры он случайно ударился о стол и рассёк лоб, после чего ему потребовалась медицинская помощь.
«Мой партнёр по команде не бил меня, и я не бил его, хотя я понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались или что это было намеренно, но это не так», — заявил полузащитник.
Футболист также признался, что причиной вспышки стали усталость, разочарование концовкой сезона и напряжение внутри команды после вылета из Лиги чемпионов.
«Я в распоряжении клуба и моих партнёров по команде и готов сотрудничать при принятии любого решения, которое они сочтут необходимым. Спасибо», — написал Вальверде в соцсетях.
Напомним, мадридский «Реал» официально подтвердил внутренний конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Клуб сообщил о начале дисциплинарного разбирательства в отношении обоих футболистов. Ранее СМИ сообщали, что между игроками произошла драка в раздевалке.
