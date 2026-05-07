«Реал» начал дисциплинарное расследование после драки Вальверде и Тчуамени

Мадридский «Реал» официально подтвердил внутренний конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Клуб сообщил о начале дисциплинарного разбирательства в отношении обоих футболистов.

В заявлении «Реала» говорится, что решение принято после инцидента, произошедшего во время тренировки первой команды. В клубе пообещали сообщить результаты после завершения внутренних процедур.

Кроме того, «Реал» поделился подробностями о повреждении, которое получил Вальверде. Согласно заявлению мадридской команды, у футболиста диагностирована черепно-мозговая травма. В данный момент он находится дома в хорошем состоянии. Однако игроку потребуется от 10 до 14 дней на восстановление в соответствии с рекомендациями для его диагноза.

Ранее СМИ сообщали, что между игроками произошла драка в раздевалке. По данным источников, Вальверде упал и ударился о стол, после чего его доставили в больницу и наложили несколько швов. В больнице с футболистом находился главный тренер команды Альваро Арбелоа.