5 мая, 13:47

Фанаты «Реала» запустили петицию с требованием ухода Мбаппе

Обложка © ТАСС / Zuma

Часть болельщиков мадридского «Реала» обратилась к руководству клуба с требованием расстаться с форвардом Килианом Мбаппе. По информации портала Actu Foot, инициативу запустили фанаты испанского клуба, выразив недовольство игрой французского нападающего.

Сбор подписей быстро набрал обороты: уже в течение первого часа число участников превысило 70 тысяч человек. Позднее общее количество подписавших петицию достигло более 142 тысяч.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» продолжает неудачную серию в чемпионате Испании, потерпев второе поражение подряд в Ла Лиге. В матче 26-го тура команда уступила «Хетафе» со счётом 0:1 на своём поле. Единственный гол был забит на 39-й минуте — отличился Мартин Сатриано.

Милена Скрипальщикова
