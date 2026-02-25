Владимир Путин
Регион
24 февраля

Мбаппе не поможет «Реалу» в ответной игре ЛЧ против «Бенфики» из-за травмы

Килиан Мбаппе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / k.mbappe

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в клубе.

По информации газеты L'Equipe, у футболиста продолжатся проблемы с коленом. Ожидается, что он пропустит как минимум три ближайших матча «сливочных».

Ответная игра пройдёт 25 февраля в Мадриде. Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Бенфику» с минимальным счётом 1:0.

Ранее Life.ru рассказывал про товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и челнинским КАМАЗом, который пришлось досрочно завершить из-за драки. Защитник КС Николай Рассказов ударил игрока противника Ацамаза Ревазова головой в лоб, в результате чего тот получил рассечение лица.

    avatar