Стали известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

Определились финалисты Лиги Европы УЕФА сезона 2025/2026. За трофей поборются английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург».

«Астон Вилла» после поражения в первом полуфинале от «Ноттингем Форест» со счётом 0:1 сумела перевернуть противостояние дома, разгромив соперника — 4:0. «Фрайбург» также уступил в первой игре португальской «Браге» (1:2), но в ответной встрече добился победы 3:1 и вышел в свой первый финал еврокубка.

В Лиге конференций финальную пару составили английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Лондонцы дважды обыграли донецкий «Шахтёр» — 3:1 и 2:1. Испанский клуб оказался сильнее французского «Страсбура», выиграв оба матча с одинаковым счётом 1:0.

Финал Лиги Европы пройдёт 20 мая в Стамбуле на стадионе «Бешикташа». Решающий матч Лиги конференций состоится 27 мая в Германии на домашней арене «Лейпцига».