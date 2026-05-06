6 мая, 19:26

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби и вышел в суперфинал Кубка России

Руслан Литвинов. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

В финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА на «Лукойл-Арене». Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Благодаря этой победе «Спартак» вышел в суперфинал турнира, где 24 мая на стадионе «Лужники» встретится с победителем противостояния «Краснодара» и московского «Динамо». Первый матч финала «пути РПЛ» закончился нулевой ничьей, ответная игра пройдёт 7 мая в Краснодаре.

Для ЦСКА этот матч стал первым после отставки Фабио Челестини. Команду временно возглавил Дмитрий Игдисамов. Армейцы являются действующими обладателями Кубка — в прошлогоднем суперфинале они по пенальти переиграли «Ростов».

«Спартак» побеждал в Кубке России четырежды. Последний раз красно-белые играли в решающем матче в 2022 году, когда обыграли столичное «Динамо» (2:1). Лидерами по числу титулов остаются ЦСКА и «Локомотив» — у обоих по 9 трофеев.

Денис Глушаков назвал причины ухода Челестини из ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов, который сейчас тренирует «Локомотив», может перебраться в ЦСКА. Согласно неподтверждённым данным, специалист уже представил руководству армейского клуба свою стратегию развития команды. Отмечается, что интерес ЦСКА к Галактионову обусловлен сомнениями тренера относительно его дальнейшей работы в «Локомотиве». Галактионов принял руководство «железнодорожниками» осенью 2022 года.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Виталий Приходько
