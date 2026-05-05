5 мая, 15:10

Размен в московском дерби: ЦСКА отбирает у «Локомотива» главного тренера

ЦСКА намерен переманить Галактионова из «Локомотива»

Михаил Галактионов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Михаил Галактионов, который сейчас тренирует «Локомотив», может перебраться в ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал «Нежурналист Иванов».

Как утверждается, специалист уже представил руководству армейского клуба свою стратегию развития команды. Отмечается, что интерес ЦСКА к Галактионову обусловлен сомнениями тренера относительно его дальнейшей работы в «Локомотиве». Галактионов принял руководство «железнодорожниками» осенью 2022 года.

ЦСКА выплатил Челестини €500 тысяч отступных

4 мая было официально объявлено об отставке Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА. Руководство клуба назначило Дмитрия Игдисамова исполняющим обязанности наставника. Дебют Игдисамова в новой роли состоится 6 мая в рамках финального матча Пути регионов Кубка России против столичного «Спартака». Напомним, что Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года, подписав двухлетнее соглашение, которое могло быть продлено ещё на один сезон.

Наталья Демьянова
