Фабио Челестини покидает пост главного тренера ЦСКА, московский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом говорится в заявлении команды.

«Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», — заявили в ЦСКА.

Также тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, а и.о. главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавил ПФК ЦСКА в июне 2025 года. До этого он работал в нескольких клубах Испании, Италии и Швейцарии. Последней командой Челестини перед переездом в Москву был «Базель».

А на днях произошли изменения в тренерской команде «Пари НН». Пост главного тренера на заключительный отрезок сезона-2025/26 занял российский 55-летний наставник Вадим Гаранин. Ранее футбольный клуб расторг контракт с главным тренером Алексеем Шпилевским.