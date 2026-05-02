Скандал в украинском футболе: Нидерландский тренер на русском языке выругался в адрес судьи

Главный тренер «Кривбасса» из Нидерландов Патрик ван Леувен выругался на русском языке в адрес арбитра Игоря Пасхала, обслуживавшего матч 26-го тура чемпионата Украины с «Полтавой». Встреча завершилась со счётом 3:3. Судья отменил два гола команды ван Леувена после вмешательства ВАР.

Нидерландский тренер на русском языке выругался в адрес украинского судьи.

«Этот судья — позор», — сказал Леувен в прямом эфире по пути в подтрибунное помещение.

Один из отменённых мячей «Кривбасс» забил уже в добавленное ко второму тайму время.

Нидерландский специалист работает в «Кривбассе» с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 28 матчей. На счету клуба 12 побед, восемь ничьих и восемь поражений. В текущем чемпионате Украины «Кривбасс» занимает шестое место.

Стоит отметить, что нидерландский специалист давно работает на Украине. В 2006-2013 годах он входил в тренерский штаб «Шахтёра», а затем был главным тренером клуба. Также ван Леувен тренировал «Зарю» и «Металлист 1925».

