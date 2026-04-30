Писательница Ницой назвала русский язык «болезнью» и призвала от неё лечиться
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nitsoi.books
Украинская детская писательница Лара Ницой, известная своей оголтелой русофобией, сделала очередное скандальное заявление. На этот раз она назвала русский язык «болезнью» и призвала «лечиться» от него.
«С тобой уже вроде и всё нормально, и болезнь [русский язык] не прогрессирует, а потом внезапное обострение — как крышку срывает, как нарыв. Ну прислушайтесь наконец: москальский — это болячка», — заявила автор.
Ранее Ницой заявила, что говорящие на русском языке перестают быть украинцами. Ирония кроется в результатах опроса, проведённого украинским центром SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, почти половина жителей Украины так или иначе используют русский язык в бытовом общении.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.