Украинская детская писательница Лара Ницой, известная своей оголтелой русофобией, сделала очередное скандальное заявление. На этот раз она назвала русский язык «болезнью» и призвала «лечиться» от него.

«С тобой уже вроде и всё нормально, и болезнь [русский язык] не прогрессирует, а потом внезапное обострение — как крышку срывает, как нарыв. Ну прислушайтесь наконец: москальский — это болячка», — заявила автор.

Ранее Ницой заявила, что говорящие на русском языке перестают быть украинцами. Ирония кроется в результатах опроса, проведённого украинским центром SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, почти половина жителей Украины так или иначе используют русский язык в бытовом общении.