22 февраля, 00:15

Писательница Ницой: Говорящие на русском языке перестают быть украинцами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Использование русского языка якобы лишает человека национальной идентичности. С таким утверждением выступила украинская детская писательница Лариса Ницой в интервью YouTube-каналу «Великий Львов».

«Если ты начинаешь говорить на <…> (русском. — Прим. Life.ru) языке, то перестаёшь быть украинцем», — заявила она.

Согласно опросу, проведённому украинским центром SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, почти половина жителей Украины так или иначе используют русский язык в бытовом общении. Напомним, что после событий 2014 года Киев взял курс на вытеснение всего, что связано с Россией. Так, в 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий использовать украинский во всех сферах жизни.

Ранее директор киевского музея живой истории «Мамаева Слобода» Карина Олейник заявила, что Украина должна отказаться от традиционных масленичных блинов и сжигания чучела, назвав их «московскими». Вместо этого она предложила отмечать праздник с варениками и обрядами, связанными с плодородием. По её словам, музей ещё с 2009 года называет праздник не Масленицей, а «колодием», «сыропустом» и «масницей». Главное блюдо — вареники, которые символизируют плодородие и продолжение рода.

Виталий Приходько
