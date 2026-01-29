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Опубликовано 29 января, 12:23

Начальник ГРУ Костюков заявил, что переговоры с Украиной в Абу-Даби ведутся на русском языке

Обложка © Х / SEPeaceMissions

Обложка © Х / SEPeaceMissions

Переговоры между российскими и украинскими делегатами на встрече в Абу-Даби ведутся на русском языке. Об этом RG.ru заявил глава российской делегации, замначальника Генштаба – начальник ГРУ Игорь Костюков.

«На великом русском языке», — сказал адмирал. Он также кивнул, подтверждая, что представители украинской стороны полностью понимают своих собеседников.

Напомним, что новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине начнётся 1 февраля. Ранее, 23-24 января, в Абу-Даби уже прошёл раунд трёхсторонних консультаций между Россией, Украиной и США. Как сообщил источник с российской стороны, по их итогам были достигнуты определённые договорённости, подробности которых не разглашаются.

Политологи усомнились, что новый раунд переговоров в Абу-Даби принесёт прорыв
Политологи усомнились, что новый раунд переговоров в Абу-Даби принесёт прорыв

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Александра Мышляева
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