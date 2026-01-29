Начальник ГРУ Костюков заявил, что переговоры с Украиной в Абу-Даби ведутся на русском языке

Переговоры между российскими и украинскими делегатами на встрече в Абу-Даби ведутся на русском языке. Об этом RG.ru заявил глава российской делегации, замначальника Генштаба – начальник ГРУ Игорь Костюков.

«На великом русском языке», — сказал адмирал. Он также кивнул, подтверждая, что представители украинской стороны полностью понимают своих собеседников.