Начальник ГРУ Костюков заявил, что переговоры с Украиной в Абу-Даби ведутся на русском языке
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Переговоры между российскими и украинскими делегатами на встрече в Абу-Даби ведутся на русском языке. Об этом RG.ru заявил глава российской делегации, замначальника Генштаба – начальник ГРУ Игорь Костюков.
«На великом русском языке», — сказал адмирал. Он также кивнул, подтверждая, что представители украинской стороны полностью понимают своих собеседников.
Напомним, что новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине начнётся 1 февраля. Ранее, 23-24 января, в Абу-Даби уже прошёл раунд трёхсторонних консультаций между Россией, Украиной и США. Как сообщил источник с российской стороны, по их итогам были достигнуты определённые договорённости, подробности которых не разглашаются.
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