В Абу-Даби 1 февраля пройдёт второй раунд переговоров по Украине, но уже без представителей США. Как сообщает 360.ru, эксперты не ждут от этой встречи дипломатического прорыва.

Политолог Павел Фельдман отметил, что оскорбительные выпады Киева и обстрелы территорий России не способствуют конструктивному диалогу. По его мнению, стороны могут лишь договориться о продолжении работы в группах и, возможно, обмене пленными.

«Тот, кто реально хочет договариваться о мире, должен вести себя принципиально иначе, особенно находясь в слабой позиции», — подчеркнул эксперт.

Аналитик Сергей Станкевич добавил, что встречу правильнее назвать консультацией, так как она не предполагает подписания итогового соглашения. Он объяснил разницу в оценках первого раунда Москвой и Вашингтоном медийной зависимостью американской стороны, тогда как Россия сохраняет переговорную тайну. Основные противоречия, по его словам, лежат не в российско-американской, а в российско-украинской плоскости.