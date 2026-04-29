В Латвии родители русскоязычных школьников пожаловались на падение успеваемости

В Латвии родители русскоязычных школьников сообщили о заметном ухудшении успеваемости после перехода на обучение исключительно на латышском языке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на активиста.

По его словам, подобные жалобы регулярно всплывают в родительских чатах. Активист отмечает, что основная трудность связана с тем, что объяснение учебного материала теперь ведётся только на латышском языке, который для части школьников из русскоязычных семей остаётся недостаточно понятным. Кроме того, государственный экзамен также будет сдаваться на латышском.

А ранее депутат Рижской думы заявил, что общественники и политики в Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии. По его словам, такие идеи выдвигают общественники, блогеры и даже политики. Инициативы звучат с завидной периодичностью. Алексей Росликов привёл пример, как один из местных «лидеров мнений» предложил запретить русскоязычные надписи на могилах. Этот человек ссылался на запрет использования негосударственного языка в общественном пространстве.