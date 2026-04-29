Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 апреля, 04:48

В Латвии родители русскоязычных школьников пожаловались на падение успеваемости

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Латвии родители русскоязычных школьников сообщили о заметном ухудшении успеваемости после перехода на обучение исключительно на латышском языке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на активиста.

По его словам, подобные жалобы регулярно всплывают в родительских чатах. Активист отмечает, что основная трудность связана с тем, что объяснение учебного материала теперь ведётся только на латышском языке, который для части школьников из русскоязычных семей остаётся недостаточно понятным. Кроме того, государственный экзамен также будет сдаваться на латышском.

Власти Берлина хотят вновь запретить георгиевские ленточки на 9 Мая

А ранее депутат Рижской думы заявил, что общественники и политики в Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии. По его словам, такие идеи выдвигают общественники, блогеры и даже политики. Инициативы звучат с завидной периодичностью. Алексей Росликов привёл пример, как один из местных «лидеров мнений» предложил запретить русскоязычные надписи на могилах. Этот человек ссылался на запрет использования негосударственного языка в общественном пространстве.

BannerImage
